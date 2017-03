MP diz que julgamentos não devem liberar presos

O coordenador do Centro de Apoio Operacional (CAO) Criminal do Ministério Público de Goiás (MP-GO), promotor Luciano Miranda, que participou ontem de reunião de planejamento do mutirão carcerário, diz que o julgamento de presos provisórios não deve significar a liberdade desses detentos e a diminuição da superlotação das unidades prisionais do Estado. Apesar de não...