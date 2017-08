MP deflagra operação contra fraude em licitações da Prefeitura de Caldas Novas

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou na madrugada desta quinta-feira (10) a Operação Carnê da Alegria, para desarticular uma associação criminosa que fraudava licitações da impressão do carnê de IPTU da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Caldas Novas.

Ao todo estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão, três de busca e apreensão e um de condução coercitiva no município. Dentre os crimes investigados estão peculato, falsificação de documentos e associação criminosa.

A operação está sendo realizada em parceria com a Polícia Civil, e é comandada pelos promotores Cristhiano Caires e Pedro Benatti, com apoio do Gaeco, do Centro de Inteligência do MP (CI-MP) e do Gabinete de Segurança Institucional do MP (GSI-MP). Sete promotores de Justiça, quatro delegados de polícia e 19 agentes participam da operação, além de oficiais e servidores do MP.