Movimento Terra Livre ocupa fazenda em Jataí

Famílias que pertencem ao Movimento Terra Livre ocupam desde o último sábado (14), uma fazenda em Jataí, na região sudoeste de Goiás.

De acordo com o movimento, as famílias que ocupam o local são de acampamentos da região e reivindicam que as terras sejam destinadas para a Reforma Agrária. O movimento informou que a fazenda já possui execução na Fazenda Nacional.

A PM informou que foi acionada até o local para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo, mas o caso não foi confirmado. Segundo a corporação, ainda não há mandado de reintegração de posse.