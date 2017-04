Movimento na Rodoviária de Goiânia deve aumentar 20% neste feriado

Para atender quem vai viajar de ônibus no feriado do Dia do Trabalho (1º de maio), Terminal Rodoviário de Goiânia vai disponibilizar pelo menos 100 novos horários no efetivo de ônibus.

Segundo a administração da rodoviária, a previsão é de um aumento de 20% nos embarques e desembarques de passageiros. A estimativa é que, no período de sexta-feira (28) até segunda-feira, 1º de maio, 120 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Goiânia.

Para atender a demanda haverá um reforço de 30% nas equipes de limpeza, segurança e informação aos passageiros.

Destinos mais procurados

Estadual: Caldas Novas, Goianésia, Pirenópolis, Cidade de Goiás, Porangatu e Três Ranchos.

Brasil: Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

Dicas

• Chegar com antecedência de pelo menos 1 hora;

• Portar os documentos pessoais;

• Para crianças com idade inferior a 12 anos que irá viajar sem a companhia do representante legal, deve ser feita solicitação da autorização do Juizado da Infância e Juventude para embarcar;

• Buscar adquirir os bilhetes de ida e volta, antecipadamente. Os bilhetes podem ser comprados pelo portal da rodoviária;

• Preocupar com suas bolsas, carteiras, pacotes e malas. Não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens;

• Adquirir sempre as passagens dentro do Terminal Rodoviário, tomar cuidado com transporte clandestino (desconfie caso alguém queira lhe embarcar ou lhe conduzir para fora do Terminal) - denuncie 0800 7043 200;

• Idosos que queiram passagem gratuita, fazer reserva antecipadamente.

Para mais informações: www.rodoviariadegoiania.com