Motoristas rejeitam teste do bafômetro

Dados do Departamento de Trânsito de Goiás (Detran-GO) mostram que em novembro e dezembro do ano passado houve um aumento de infrações de motoristas com álcool no sangue em constatações feitas sem a utilização de bafômetro, em relação ao mesmo período de 2015. Por outro lado, houve diminuição na quantidade de flagrantes feitos com a utilização do teste do bafômetro. ...