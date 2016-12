Motoristas protestam e interrompem circulação de ônibus no Eixo Anhanguera

Atualizada às 14h19 - 23/12/2016

Um protesto de motoristas do Eixo Anhanguera, no Terminal Padre Pelágio, na saída para Trindade, impede a circulação do Eixo, no final da manhã desta sexta-feira (23), em Goiânia. Segundo informações da rádio CBN Goiânia, os passageiros que esperam a linha no Terminal da Praça da Bíblia, no Setor Universitário, reclamam da espera.

A assessoria de imprensa da METROBUS, que administra o Eixo, informou, pouco após saber da paralisação, que a situação no local era conturbada. No início da tarde, a direção da administradora enviou representantes para negociarem com os líderes do movimento. O objetivo, segundo a METROBUS, é solucionar a questão o mais breve possível.

Não foi divulgada previsão em relação a retomada dos serviços da linha. A Polícia Militar (PM) acompanha a situação no terminal do Padre Pelágio.