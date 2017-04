Motoristas morrem em colisão frontal entre dois ônibus na BR-153

Uma colisão frontal entre dois ônibus deixou dois mortos e 15 feridos, na BR 153, trecho entre as cidades de Talismã e Alvorada, região sul de Tocantins.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta da 00h30 deste domingo (23). Um caminhão teria derrubado uma árvore que caiu e obstruiu parte da rodovia, em seguida, o ônibus da empresa Satélite bateu no obstáculo, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o ônibus da Viação Planalto.

O veículo da empresa Satélite estava saindo do Tocantins com destino a Goiânia. O segundo ônibus fazia a rota Palmas – Santa Maria (RS). Segundo a PRF, os motoristas dos dois automóveis morreram no local e 15 passageiros ficaram feridos.

As vítimas foram levadas para o Hospital Regional de Gurupi.