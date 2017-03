Motoristas enfrentam trânsito lento na Marginal Botafogo e no Centro de Goiânia

A Marginal Botafogo apresenta trânsito lento, na noite desta quinta-feira (16), no sentido Centro- Pedro Ludovico, O congestionamento começa na altura do Parque Mutirama, onde os veículos trafegam em baixa velocidade.

Trânsito intenso também no cruzamento da Avenida Araguaia com a Independência, no Setor Leste Vila Nova.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), semáforos estão inoperantes e uma equipe de agentes de trânsito se desloca para solucionar o problema.

A SMT pede que os motoristas redobrem a atenção ao passar pelo trecho.