Motoristas aprovam greve para o dia 15 de maio em Goiânia e Região Metropolitana

Os motoristas do transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia decidiram em assembleia pelo início de uma greve para o dia 15 de maio. A reunião foi realizada na manhã deste domingo (7), na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de Goiás, em Goiânia.

De acordo com o presidente do Sindittransporte, Alberto Magno Borges, desde janeiro deste ano a categoria tenta negociar com o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET), mas até agora não obtiveram nenhuma resposta, por isso foi decidida greve. Ele falou que entre as reivindicações estão a correção do salário em 10% e reajuste de 25% no vale alimentação.

O presidente afirmou que a categoria tem esperança de nesta semana receber uma proposta das empresas concessionárias para que a greve não chegue acontecer, principalmente, por que a população é a principal afetada. De acordo com o Sindittransporte, o sistema de transporte coletivo é composto por cerca de 3 mil 500 motoristas. Destes, apenas 30% devem cruzar os braços no dia 15 de maio.