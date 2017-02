Motoristas ainda convivem com buracos e problemas nas vias

Outro problema que assustou os goianienses no final do ano passado foi a grande quantidade de buracos nas ruas de Goiânia. A situação foi aliviada com a força-tarefa realizada em janeiro, mas ainda é possível verificar vários problemas espalhados pelas vias da capital e até mesmo o ressurgimento de buracos que recentemente haviam sido tapados. A Prefeitura de Goiânia ...