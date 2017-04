Um carro caiu dentro do lago do Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, na capital, na manhã desta quarta-feira (5).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo teve uma crise convulsiva e perdeu o controle da direção. A corporação foi acionada para fazer o resgate da vítima, e ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.