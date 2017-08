Motorista se recusa a fazer o teste do bafômetro após capotar carreta na BR-060

Um motorista de 37 anos, que dirigia uma Scania e capotou o veículo na BR-060, em Anápolis, na noite de domingo (13), se recusou a fazer o teste de alcoolemia, foi autuado por alcoolemia e teve a CNH apreendida.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Scania saiu de Anápolis carregada com cerca de R$ 250 mil em cervejas, e iria para Aparecida de Goiânia e Campo Grande (MS). Após o acidente, por motivo ignorado, a carga ficou espalhada no acostamento e faixa de domínio e ainda teve cerca de 70% de destruição.

Segundo a PRF, o condutor sofreu ferimentos leves. A polícia informou que só neste final de semana, quatro motoristas de veículos de cargas foram autuados por embriaguez ao volante.