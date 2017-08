Motorista que tentou atropelar agente de trânsito pode responder por tentativa de homicídio

O motorista flagrado ao tentar atropelar por duas vezes agentes de trânsito em Goiânia, na segunda-feira (31), pode responder pelo crime de tentativa de homicídio. As informações são do delegado Alexandre Moreira do 8º Distrito Policial (DP) da capital.

“A princípio trabalhamos com a ideia de tentativa de homicídio, já que no mínimo o motorista assumiu o risco de matar”, disse o investigador em entrevista à TV Anhanguera.

No entanto, o autor do crime ainda não foi identificado. “Identificamos o proprietário do veículo por meio da placa, mas não é a mesma pessoa flagrada nas filmagens”, explicou o delegado.

Moreira explica que o inquérito será remetido para o 7º DP, que cobre a área onde a tentativa de atropelamento ocorreu. O autor do crime ainda pode responder por desacato, já que não respeitou as ordens do agente de trânsito, “que provavelmente deu voz de prisão e não foi respeitado. O agente tem poder para isso”.

Coletiva de imprensa

Na manhã desta terça-feira (1º), o secretário Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Fernando Santana, relatou que o condutor flagrado ao tentar agredir um agente de trânsito em Goiânia queria cancelar uma multa da mãe.

A mulher foi autuada por estar parada sobre a calçada na Avenida T-63, mas o filho perseguiu o servidor para cobrar satisfação. A ocorrência foi gravada e, após a briga, o motorista ainda tentou atropelar o funcionário da SMT duas vezes.

Em um vídeo é possível ver que o motorista para o carro no meio da rua e começa a discutir com o agente. Os dois, então, começam a se empurrar até que o servidor cai no chão. Quando o motorista consegue entrar no carro novamente, ele tenta atropelar um agente que está na calçada. Em seguida, joga o carro contra o servidor que fez a autuação. Sem conseguir atingir nenhum dos dois, o condutor foge do local.

“O agente que aparece no vídeo estava tentando se defender. Ele segurou o motorista porque achou que ele pudesse ter uma arma no carro e baleá-lo”, disse o secretário da SMT.

O motorista ainda será intimado para ser ouvido. “Os agentes estão passando por curso para ter mais segurança e melhorar o trabalho, mas ainda é lamentável que tenhamos motoristas com tal mentalidade”, disse a presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito de Goiânia, Andréa Gonçalves ao G1.

A mãe foi autuada por parar sobre a calçada. A infração é considerada leve, com multa de R$ 88. Já o condutor que agridiu o agente também foi multado por estacionar o veículo em fila dupla. A infração é grave, com multa de R$ 195.