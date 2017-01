Motorista que atropelou entregador e fugiu sem prestar socorro não se apresenta à polícia em Goiânia

O motorista Gabriel Ribeiro Júnior, de 26 anos, não se apresentou na Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), em Goiânia, na manhã desta terça-feira (31).

O advogado de Gabriel, Homero Figueiredo, esteve na Dict e remarcou a apresentação para o período da tarde, mas não informou o horário.

Gabriel é suspeito de conduzir o VW Voyage branco que colidiu contra uma motocicleta e fugir sem prestar socorro no cruzamento da Avenida D com a Rua 15, no Setor Oeste, em Goiânia, no início da manhã de domingo (29). A batida provocou a morte do entregador Darlan Ernestino da Silva Santos, de 34 anos.

A vítima chegou a ser socorrida, levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu.