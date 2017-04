Motorista que atropelou ciclista no último domingo (23) em Brasília dormia ao volante

A motorista Monica Karina Rocha Cajado Lopes, que matou um ciclista em acidente no último domingo (23), estava com teor alcoólico de 0,865 mg por litro de sangue, o que representa 154% acima do mínimo para ser caracterizado crime, 0,34 mg por litro. As informações são do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), que realizou o teste de bafômetro na mulher.

Monica foi presa em flagrante e autuada por homicídio culposo e embriaguez ao volante. Ela também deve perder a carteira de motorista e pagar multa. A motorista permanecerá presa até que sua defesa consiga um habeas corpus ou caso a justiça ofereça a possibilidade de fiança.

A estudante de 20 anos atropelou o ciclista Edson Antonelli, de 60, por volta da 10h do último domigo (23), no Lago Norte, em Brasília. Segundo informações da Polícia Civil, ela voltava bêbada de uma festa e estaria dormindo ao volante quando se chocou com o idoso. Monica afirmou em depoimento que estava na velocidade da via, de 70 km/h, e que não se recorda do que aconteceu.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e chegaram a socorrer a vítima, mas o homem teve parada cardiorrespiratória e, embora os militares tenham tentado reanimá- lo por cerca de 30 minutos, ele não resistiu.