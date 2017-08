Motorista perde o controle da direção, carro capota e passageira de 22 anos morre em Goiânia

Uma jovem de 22 anos morreu em um acidente de trânsito na Avenida Perimetral Norte, em frente ao Cemitério Parque, na madrugada desta sexta-feira (11).

Segundo a Polícia Civil, ela estava com o namorado em um Citröen/C3. Eles seguiam no sentido Setor Perim/Urias Magalhães quando após uma curva acentuada à esquerda, o motorista perdeu o controle da direção, o veículo bateu uma árvore do canteiro central, capotou e parou na pista contrária. Devido a fprça do impacto, a árvore foi arrancada do solo.

A jovem morreu na hora. O motorista, de 23 anos, foi encaminhado em estado grave para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). Ele passou por avaliação médica, está na enfermaria e aguarda novos atendimentos.