Motorista perde o controle da direção, bate contra pedras e fica ferido na GO-164

Um homem, de 31 anos, ficou ferido em um acidente na GO-164, na zona rural de Cidade de Goiás, neste sábado (11).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que estava sozinha, perdeu o controle da direção e saiu da pista, colidindo com as pedras e vegetação na lateral da rodovia.

Ele sofreu escoriações no tórax e cabeça e foi encaminhadO ao Hospital São Pedro, em Goiás. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Até o fechamento deste texto, não havia informações sobre o estado de saúde da vítima.