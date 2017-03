Motorista perde controle de carro e bate em poste na Avenida 85

Uma motorista perdeu o controle do veículo, bateu em um poste de sinalização e tombou o carro na Avenida 85, na altura do Colégio Externato São José, no Setor Oeste, em Goiânia. Apesar do acidente, a condutora não se feriu. Um guincho está no local fazendo a remoção do veículo.

De acordo com a Secretaria Municipal de Trânsito (SMT), com o acidente, a faixa de ônibus está interditada e o tráfego de veículos está mais lento, no sentido centro-bairro. Agentes da SMT também estão no local orientando os motoristas.