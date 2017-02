Motorista perde controle da direção e caminhão carregado com pluma de algodão tomba na BR-364

Um motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e tombou na BR-364, no km 294, próximo a cidade de Mineiros, no Sudoeste do Estado. O acidente aconteceu na tarde deste sábado (11).

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão transportava pluma de algodão, que espalhou pela pista e impede a passagem de outros condutores.

Uma viatura da PRF foi envaida ao local para averiguar a situação do acidente. Ainda segundo a PRF, o motorista do caminhão não se feriu.