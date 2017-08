Motorista perde controle da direção, carro capota e cinco ficam feridos na GO-010

Cinco pessoas ficaram feridas depois de um capotamento na tarde desta segunda-feira (21) na GO-010, entre Goiânia e Bonfinópolis. Por conta do capotamento, o trecho precisou ser bloqueado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), as vítimas viajavam em um veículo Ford Ranger, no sentido Bonfinópolis/Goiânia e, em uma descida, o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou sobre a via.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Goiânia (Hugo). Dos outros três ocupantes, dois foram levados para o Hospital de Silvânia e o terceiro foi socorrido por meios próprios.

Ainda de acordo com a corporação, todas as vítimas foram resgatadas conscientes. Uma equipe da PRE desloca para as unidades de saúde para identificação do motorista e dos passageiros envolvidos no acidente.