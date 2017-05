Motorista morto em emboscada era eletricista e trabalhava na Uber para complementar renda

O motorista da Uber, Wildher Douglas Dantas Leitão, 25 anos, morto a tiros junto com mais dois homens em uma rua do Residencial 14 Bis deixa esposa e um filho de quatro. Familiares contaram que a vítima, natural de Brasília (DF), era eletricista, vendia cosméticos e trabalhava no aplicativo como um complemento extra da renda.

Wildher dirigia o Ford Ka quando foi chamado para uma corrida no setor. Primeiro ele pegou duas mulheres, ao longo do trajeto parou novamente e três homens entraram no veículo. Poucos metros a frente, o carro foi abordado por um Nissan Sentra, um Renaut Sandero e um VW Fox, os ocupantes desceram e efetuaram no mínimo 20 disparos.

Wildher chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu aos ferimentos. Dois passageiros morrem no local.

Um homem e a jovem também foram atingidos. Segundo o boletim médico, Gabriela Sousa Paes Landim, de 20 anos, tem estado regular, respira sem ajuda de aparelhos e segue internada no Hugol. A sexta ocupante do veículo saiu ilesa.