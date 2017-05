Motorista morre e outro fica em estado grave em batida em Goiânia

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido depois de se envolverem em um acidente de trânsito no cruzamento entre as avenidas Gercina Borges Teixeira e Frei Confalone, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, na noite deste sábado (6).

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), Carlos Antônio Rocha, de 45 anos de idade, que dirigia uma GM/Montana, morreu na hora depois da colidir, no cruzamento das vias, com um Fiat Palio conduzido por Jardel Francisco Lima Ribeiro, de 25 anos.

Jardel foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) em estado grave. De acordo com a Dict, imagens de câmeras de segurança existentes no local serão solicitadas para esclarecer o caso.