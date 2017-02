Motorista morre após capotar veículo em Santo Antônio da Barra

Um homem de 57 anos morreu na madrugada deste domingo(19), após capotar o veículo que conduzia na BR-060, em Santo Antônio da Barra.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima seguia no sentido Rio Verde a Goiânia dirigindo um Fiat Strada quando, por motivo ignorado, perdeu o controle de direção, saiu da pista e capotou o veículo. Com o impacto, o condutor foi lançado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo levantamentos preliminares, foram encontrados cerca de 80 metros de frenagem antes do carro capotar.