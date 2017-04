Motorista fura bloqueio e atropela manifestantes; veja vídeo 🎥

Um motorista foi preso após atropelar manifestantes (veja vídeo abaixo) que bloqueavam a marginal da rodovia Presidente Dutra, na tarde desta sexta-feira (28), em São José dos Campos, interior de São Paulo. Duas jovens atingidas pelo veículo ficaram feridas.

Elas foram socorridas pelo serviço de resgate do Corpo de Bombeiros e levadas para o Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde ficaram em observação.

O motorista, que após ser parado, deu ré e avançou sobre o grupo para furar o bloqueio, foi perseguido na rodovia e detido por policiais rodoviários. Ele foi levado para uma delegacia da Polícia Civil, prestou depoimento e foi liberado.

Os manifestantes mantiveram a via marginal interditada durante cerca de uma hora, após atear fogo em pneus e se deitar sobre o asfalto. O grupo participava das manifestações contra as reformas do governo Temer. A pista já havia sido interditada por outro grupo durante a manhã.

Veja o vídeo: