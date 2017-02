Motorista embriagado sobe em árvore para não ser preso na divisa entre GO e DF

Um motorista alcoolizado subiu em uma árvore, na manhã deste sábado (4), para tentar fugir de ser preso, no posto da Polícia Militar do Distrito Federal, na divisa entre Planaltina de Goiás e Planaltina (DF). Ele permaneceu em cima da árvore por cerda de duas horas, após já ter sido flagrado no exame alcoolemia.

Segundo informações do Correio Brasiliense, o bafômetro do homem registrou 0,71 mg de álcool por litro de ar expelido. O limite para determinar embriaguez é de 0,33mg/l. A polícia teve de acionar o Corpo de Bombeiros para retirar o homem do local. A resistência das 8h50 até as 10h45 era justificada pela falta de dinheiro para pagar a multa.

Quando, finalmente, desceu, o motorista foi levado para uma delegacia em Planaltina. Ele responderá por desacato, desobediência e embriaguez ao volante. O jornal do Distrito Federal também apurou que o motorista já tinha sido flagrado no teste do bafômetro em agosto de 2016 e estava com o IPVA atrasado.