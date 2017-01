Motorista embriagado perde controle de caminhão e tomba veículo na BR-153

Um motorista alcoolizado, de 35 anos, e o filho dele, de 10 anos, sofreram um acidente com um caminhão na madrugada desta quinta-feira (26), no km 605 da BR-153, em Morrinhos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois estavam no caminhão, que seguia de Uberlândia (MG) para Goiânia, carregado com vasilhames de vidro para extrato de tomate, quando o veículo saiu da pista e tombou no canteiro central da rodovia.

Quando os policiais chegaram ao local do acidente, perceberam que o condutor estava com sinais de embriaguez, suspeita confirmada com o teste do etilômetro. O resultado foi de 0,74 mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, índice de embriaguez que enseja a prisão.

Pai e filho foram levados para o Hospital Municipal de Morrinhos, pois o motorista apresentava lesões leves. Em seguida, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, para quem foi entregue a criança.

O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil e responderá pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena de detenção de seis meses a três anos. O caminhão ainda permanece no local do acidente, aguardando a retirada da carga.