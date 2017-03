Motorista embriagado foge de abordagem policial e é preso na BR-153

Um homem de 44 anos embriagado foi preso depois de fugir de uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-153, em Goiânia, na noite deste domingo (26).

Segundo a PRF, ele fez diversas manobras arriscadas pela rodovia. O homem trafegava em um GM Monza no sentido Goiânia – Aparecida em velocidade incompatível para a via e acabou batendo na lateral de alguns veículos.

Ainda segundo a polícia, ele só parou depois que bateu em uma rotatória porque não conseguiu fazer a manobra. Durante a abordagem, os policiais verificaram que o condutor apresentava sinais de embriaguez.

Ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas foi lavrado um termo específico com os sinais que foram constatados. O homem foi levado para a uma delegacia e irá responder pelos crimes de dano ao patrimônio da União, trafegar em velocidade incompatível com a segurança e por conduzir veículo embriagado.