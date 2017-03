Motorista embriagado 'estaciona' veículo no meio da rua e complica trânsito no Jardim América

O condutor de um Honda Civic preto causou um grande tumulto na manhã desta quarta-feira (29) no trânsito do Jardim América, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), por volta das 7h, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na Rua C1 com a Rua C4, e ao chegar no local, encontrou um motorista visivelmente embriagado, aparentemente desacordado pelos efeitos do álcool, que estava com seu carro parado em local proibido e causando um congestionamento em horário de pico.

De acordo com a polícia, ele se recusou a fazer o teste bafômetro, mas foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi submetido ao exame e foi constatada a embriaguez.

O Honda Civic foi encaminhado para o pátio do Detran-GO e o motorista foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes da capital.