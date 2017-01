Motorista embriagado colide caminhão com moto e casal morre na BR-364

Um casal de namorados, de 23 e 16 anos, morreu na noite de sábado (14), em uma colisão frontal entre uma carreta e a motocicleta das vítimas, na BR-364, em Mineiros.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o autocarga estava carregado de sementes de algodão e seguia no sentido Mineiros a Jataí quando invadiu a pista contrária e colidiu com a motocicleta. Com o impacto, a moto foi arrastada por cerca de 160 metros e a carga caiu sobre a motocicleta e seus ocupantes.

Inicialmente, a PRF e o Corpo de Bombeiros achavam que se tratava apenas do tombamento da carreta, mas durante a limpeza da pista para remover a carga e fazer o destombamento da carreta para liberar a rodovia, é que foram encontradas as vítimas.

O condutor do caminhão, de 53 anos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Mineiros, cerca de seis horas após o acidente ter ocorrido. Ele foi submetido ao teste de etilômetro e foi reprovado com teor alcoólico de 0,13 mg/l. O motorista foi autuado por alcoolemia, disco de tacógrafo vencido e também porque o rodotrem só tinha autorização para trafegar até às 18h.