Motorista dorme ao volante e causa acidente com morte no Setor Faiçalville, em Goiânia

Uma jovem de 18 anos morreu em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (26), na Avenida Rio Verde, no Setor Faiçalville, em Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, o condutor do veículo, um GM Corsa, dormiu ao volante e o veículo saiu da pista, atingindo um poste de iluminação pública.

Após o acidente, a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, levada para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com o G1, o motorista não se feriu e permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que não indicou ingestão de bebida alcoólica.