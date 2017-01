Motorista do Uber suspeito de estupros combinava corrida e usava lanterna de choque contra vítimas

O motorista da Uber, Alexandre Rodrigues de Sousa, 41 anos, foi preso suspeito de estuprar duas mulheres e tentar estuprar uma terceira entre novembro e dezembro de 2016, em Goiânia. A prisão ocorreu na casa dele no Setor Garavelo B, na madrugada de sexta-feira (27).

Segundo a delegada Ana Elisa Gomes, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Alexandre abordava as vítimas na saída de festas, apresentava-se como motorista do Uber, mas combinava as corridas com um valor fixo, fora do serviço, e em seguida desligava o aplicativo. Com isso, as vítimas não sabiam informar o modelo e a placa do carro.

As investigações começaram após o primeiro caso no início de novembro. No decorrer das investigações ocorreram mais um estupro e a tentativa. Além dos estupros, Alexandre ainda roubava os celulares, pertences pessoais e agredia as vítimas com uma lanterna que dá choques apreendida no momento da prisão. “Ele era extremamente violento e imobilizava e agredia as mulheres com uma lanterna que dá choques. Relatório médicos confirmam as queimaduras deixadas pelos choques”, explicou Ana Elisa.

Durante a apresentação, Alexandre, que é casado e tem dois filhos, falou somente que era motorista da Uber há um ano e que não iria se pronunciar sobre a prisão.