Motorista do Uber estaria em bar

Os moradores que socorreram a jovem que escapou do assassinato reproduziram seu relato feito logo após o crime. Wildher Douglas Dantas, de 25 anos, estaria bebendo em um bar junto com as duas garotas durante a manhã de domingo, quando recebeu o alerta de viagem do aplicativo de transporte, Uber, e aceitou a corrida. Ele as teria convidado a ir e elas teriam aceitado, ...