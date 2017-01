Motorista do Uber é preso suspeito de estuprar três mulheres em Goiás

A Polícia Civil de Goiás apresentará nesta segunda-feira (30/01) um motorista do Uber suspeito de estuprar pelo menos três mulheres. Investigado há cerca de dois meses, o homem foi preso na última sexta-feira.

Responsável pelo caso, a delegada Ana Elisa Gomes Martins preferiu não adiantar a identidade do suspeito. A titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Goiânia informou que dará mais detalhes em entrevista coletiva, às 9h30, na Deam do Centro da capital.

A reportagem tenta contato com a assessoria de imprensa do Uber, mas ainda não obteve resposta.