Motorista do Uber é preso sob suspeita de roubar casa

Um motorista do aplicativo Uber foi preso em flagrante, na manhã desta quinta-feira (16), sob suspeita de participar de um assalto a uma casa na Vila Mariana, zona sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o motorista, de 55 anos, entrou na casa usando uma arma de brinquedo e rendeu um aposentado de 72. A vítima contou em depoimento que o motorista o amarrou e o deixou na cozinha enquanto procurava por dinheiro pela casa.

De acordo com a Polícia Civil, PMs foram chamados por vizinhos. Eles chegaram ao local e abordaram um comparsa do motorista, de 19 anos, que o aguardava na porta da casa. Em seguida, o motorista foi preso.

O carro usado pela dupla estava perto do local do crime e é o mesmo usado pelo motorista para trabalhar no aplicativo. Ele tem passagem por homicídio.

A Uber disse que, após saber da prisão, desligou do aplicativo o motorista, que atuava "há pouco tempo". A dupla não apresentou advogados.