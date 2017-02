Motorista do Uber é esfaqueado no pescoço por jovem de 18 anos durante assalto em Goiânia

Um jovem de 18 anos foi preso após tentar matar um motorista do Uber a facada, no Bairro Goiá, em Goiânia. O caso aconteceu na noite do domingo (12).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito solicitou uma corrida pelo aplicativo de transporte e durante a viagem, anunciou o assalto.

O motorista foi jogado para fora do carro e golpeado com uma faca, sendo ferido no pescoço. Populares socorreram a vítima.

O criminoso fugiu levando o carro, dinheiro, celular e documentos da vítima.

Na manhã desta segunda-feira (13) o motorista ferido esteve na 15ª Delegacia de Polícia e prestou depoimento, passando informações que levaram até o criminoso.

Os policiais deslocaram para o local onde o suspeito teria acionado o Uber e conseguiram prender o homem, que confessou o crime e foi atuado por latrocínio tentado, roubo seguido de lesão. O veículo e os demais pertences da vítima foram recuperados.