Motorista do Eixo Anhanguera é esfaqueado ao tentar impedir assalto dentro de ônibus

Um motorista do Eixo Anhanguera foi esfaqueado na tarde desta quarta-feira (21) ao intervir em uma tentativa de assalto que ocorria dentro do ônibus.

O caso aconteceu na GO-060, entre Goiânia e Trindade. Testemunhas contaram à Polícia Militar (PM) que o motorista foi ferido no braço por três pessoas, aparentemente menores de idade.

A vítima foi socorrida por usuários do Eixo e levado para uma unidade médica próxima. De acordo com a PM, o motorista está bem e não corre riscos. Os autores do crime fugiram e estão sendo procurados.