Motorista diz que fugiu por medo após atropelar jovem que estava desaparecida, em Caldas Novas

O condutor de 20 anos que atropelou e matou a adolescente Brenda Gabriela Cidral, de 16 anos, em Caldas Novas, relatou, em depoimento nesta segunda-feira (8) à Polícia Civil (PC), que fugiu sem prestar socorro porque estava com medo após a colisão. O motorista se apresentou espontaneamente.

A adolescente desapareceu, em Joinville, em Santa Catarina, há cinco meses, e sofreu o acidente no último domingo (7) em Goiás. Ela e a outra vítima que conduzia uma motocicleta foram socorridas e encaminhadas para uma unidade de saúde. No entanto, Brenda, que estava na garupa, não resistiu aos ferimentos, o garoto teve lesões leves foi medicado e liberado.

O motorista que fugiu afirmou que não desrespeitou nenhuma lei de trânsito, já que seguia a 60 km/h, não tinha bebido e que o motociclista foi quem furou o sinal vermelho. Por isso, ele alegou que não percebeu que o veículo atravessou o cruzamento.

Conforme o delegado Leylton Barros, responsável pelo caso, o motorista, que trabalha em um parque aquático da região, voltava do serviço quando se envolveu na batida. O delegado vai solicitar imagens de câmeras de segurança para checar se a versão de fato procede.

À polícia, o condutor revelou ainda que estava com a CNH vencida, mas já havia solicitado a regularização e ficou de apresentar os documentos comprovando o pedido nesta tarde. Na ocasião, ele também ficou de entregar o veículo para ser periciado.

O delegado explicou que, a princípio, ele deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. "No entanto, se no decorrer das investigações, ficar comprovado que ele praticou alguma irresponsabilidade, pode caracterizar homicídio doloso", explica.

Sumiço

Segundo a Polícia Militar, Brenda morava em Joinville, mas estava desaparecida havia cinco meses. A corporação verificou os documentos dela, descobriu os telefones da família e entrou em contato avisando da morte.

A mãe de Brenda, Rosane da Silva, já viajou do sul do estado para Caldas Novas para liberar o corpo da filha. O corpo já deixou o Instituto Médico Legal (IML) de Caldas Novas e está sendo preparado em uma funerária da cidade. De acordo com o estabelecimento, Brenda será levada, de carro, para sua cidade natal. A previsão é que o cortejo saia às 16h e chegue na cidade catarinense às 8h de terça-feira (9). As despesas serão pagas pela Prefeitura de Caldas Novas.