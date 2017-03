Motorista dirige com carga excedente na BR-153 e é autuado

O motorista de um caminhão, de 65 anos, recebeu três autuações e um termo circunstanciado para que responda na Justiça por dirigir colocando em risco a segurança de outros, já que estava transportando, na tarde de quinta-feira (9), uma carga superdimensionada, que ocupava quase as duas faixas da BR-153, entre Anápolis e Jaraguá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando patrulhavam a rodovia, flagraram o veículo, que estava em uma BR de pista simples sem nenhum tipo de escolta e "jogando" os outros veículos para fora da pista. Os policiais precisaram percorrer cerca de 9 km até encontrarem um local seguro para parar o caminhão. No percurso, nenhum veículo conseguia ultrapassar o caminhão, que por vezes utilizava o acostamento e outras ocupava as duas faixas da pista, impedindo os outros carros de fazer a ultrapassagem e gerando sérios riscos de causar um grave acidente com os veículos que seguiam em sentido oposto.

Segundo a PRF, quando o motorista parou o caminhão em local adequado, o trânsito passou a fluir normalmente e os policiais constataram diversas irregularidades. As dimensões de 23 metros de comprimento, 4,60 metros de largura e 5 metros de altura não constavam na placa traseira. A lâmpada da placa estava solta e o veículo não possuía a autorização especial necessária para esse tipo de transporte. Para transportar uma carga excedente, o caminhão deveria ser escoltado por pelo menos dois veículos e não pode ultrapassar a velocidade de 60 km/h. Os policiais, no entanto, verificaram que ele chegou a 100 km/h em seu percurso.

O veículo foi escoltado pela equipe até o posto da PRF em Jaraguá para que seja regularizado.