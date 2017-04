Motorista deficiente e embriagado xinga agentes da PRF e foge de bloqueio na BR-060

Um homem de 49 anos, portador de necessidade especial, foi preso nesta tarde desta quinta-feira (13) após passar pela área da unidade da Polícia Rodoviária e agredir verbalmente os agentes que trabalhavam na fiscalização da BR-060, em Anápolis.

O detido conduzia um Ford Focus e seguia no sentido Anápolis para Brasília, ao passar pelo local onde os agentes atuavam, o homem gritou: "vão trabalhar, seus vagabundos".

Em seguida, os policiais deram ordem de parada e o motorista não obedeceu. Viaturas saíram em acompanhamento tático por cerca de 15 quilômetros.

O veículo foi abordado depois de praticar várias irregularidades de trânsito como direção perigosa, ultrapassagens perigosas e conversões sem sinalização.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que revelou o teor alcoólico de 0,59 mg/l.

Ao descer do veículo, o homem se apresentou como vistoriador do Detran-DF e mostrou um colete usado por agentes do departamento de trânsito, mas em seguida disse que já não trabalha mais no órgão.

Os policiais rodoviários fiscalizarem a CNH do motorista e constataram que o ele é portador de necessidade especial e o documento foi emitido pelo Detran-GO há apenas quatro meses.

A ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes local.