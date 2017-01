Atualizada às 16h04

O motorista de um caminhão carregado com botijões de gás morreu na tarde desta quarta-feira (18), após o veículo tombar no km 47, da BR-060, próximo à ponte do rio Corumbá, sentido Brasília. A informação foi passada pelo Corpo de Bombeiros de Abadiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carga está sobre a pista e há vazamento de óleo diesel no local.

A rodovia está interditada e ainda não há previsão de quando a pista será totalmente liberada.