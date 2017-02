Motorista de ônibus nega que expulsou índio Xavante, diz PRF; vídeo de passageiros mostra a confusão

O motorista do ônibus que teria expulsado o índio da tribo Xavante, Sancler Towara Tsorote de 28 anos, foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), retornou ao posto e contou sua versão dos fatos.

Segundo o condutor, ele assumiu a condução do veículo em Uberlândia, cidade onde reside, às 3h20 da manhã de terça-feira (7). Disse que, após iniciar seu trabalho, realizou a contagem dos passageiros, como de rotina, e, por estar tudo certo, seguiu viagem.

Algumas horas depois, por volta das 06h da manhã, como de costume, foi realizada a parada para o lanche, em um posto de combustível localizado às margens da BR 153, em Goiatuba. Ao final dessa parada, às 06h30, todos os passageiros embarcaram, neste momento o motorista teria sido procurado pelo indígena que o informara que gostaria de descer do ônibus. Diante de tal pedido, o motorista teria solicitado a presença de algumas testemunhas, para que se resguardasse, entretanto, o índio desistiu do pedido, quando ingressou no ônibus e seguiram viagem para Goiânia.

De acordo com o relato do motorista, após percorrer aproximadamente 5 km o indígena começou a se debater e a incomodar diversos passageiros e que, ao aproximar-se de Morrinhos, ele começou a implorar para descer.

Mediante ao pedido, o motorista pediu para que ele aguardasse, pois o deixaria no posto da PRF, entretanto, como o indígena estava em uma forte discussão com outro passageiro, ele optou por parar o ônibus no trevo de acesso a Morrinhos, quando o passageiro Sancler desceu, pegou um objeto o lançou no ônibus, sem causar danos.

Ainda de acordo com a PRF, a corporação entrou em contato com a Polícia Civil que informou que não havia delegado plantonista e que o motorista se apresentará espontaneamente nesta quarta-feira (8), quando será colhido seu depoimento para a elucidação do caso.