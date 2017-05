Motorista da Uber sobrevive após levar facada no pescoço durante assalto

Um motorista da Uber, de 23 anos, sobreviveu a um assalto na noite de quarta-feira (24), após levar uma facada no pescoço enquanto atendia uma chamada próximo ao Portal do Sol, em Senador Canedo. O homem que não quer ser identificado foi ameaçado por quatro jovens que levaram o carro, a carteira, celular e um par de tênis. A Polícia Civil investiga o caso. As 19h30 ele atendeu...