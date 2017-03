Motorista da Uber é assassinado e carro roubado no Setor Universitário, em Goiânia

Um motorista da Uber foi assassinado após ter o carro roubado, no setor Universitário, em Goiânia, na madrugada desta quinta-feira (9). O corpo do motorista foi encontrado em um matagal às margens de uma estrada de terra no residencial Aruanã Park, na capital.

Ele foi abordado e rendido pelos assaltantes na Praça Universitária. Depois de abandonar o motorista, os assaltantes fugiram com o carro roubado para Senador Canedo. Na cidade eles foram abordados pela Guarda Civil que já tinha recebido uma denúncia de que os suspeitos estavam dirigindo em alta velocidade assustando os moradores. Um dos assaltantes fugiu.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido e contou aos guardas onde tinham abandonado a vitima. Ele disse ainda que receberia uma quantia de R$ 500 para cometer o crime. Dentro do carro a guarda civil encontrou alguns documentos e garrafas de bebidas