Motorista alcoolizado quase atropela policial ao fugir de blitz

Um motorista alcoolizado fugiu de uma blitz e tentou atropelar um policial militar na madrugada dessa quarta-feira (17), em Brasília. Em seguida, o infrator foi perseguido e preso.

De acordo com a Polícia Militar, ao ser parado na barreira policial, o homem fingiu que ia buscar documentos dentro do carro e fugiu, jogando o veículo em direção dos agentes. Um dos policiais chegou a atirar na roda do veículo, mas mesmo pneu furado, continuou em fuga.

Militares começaram a fazer buscas e minutos depois encontraram o veículo já com o pneu trocado.

Ao ser questionado sobre a fuga, o motorista disse que não tinha intenção de atropelar os policiais e alegou que teve medo de perder a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O homem foi submetido ao teste de bafômetro, que constatou 0,43 mg de álcool. O condutor foi encaminhado para a 5ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por embriaguez ao volante.