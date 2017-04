Motorista é preso por estar embriagado em acidente com ambulância que vitimou idosa, em Anápolis

Um homem de 44 anos foi preso em Anápolis a 55 quilômetros de Goiânia. Ele é suspeito de estar dirigindo embriagado o veículo que bateu em uma ambulância e em seguida capotou causando a morte de uma paciente idosa que estava sendo transportada no momento da colisão no último domingo (9). O acidente ocorreu na Avenida Brasil Sul, no Parque São João e deixou outras três pessoas feriadas, entre elas a acompanhante da paciente, uma enfermeira e o condutor da ambulância que foram atendidos em um hospital do município e já receberam alta.

O delegado responsável pelo caso, Manoel Vanderic, informou que o condutor do Chevrolet Monza estava embriagado, tentou fugir, mas foi detido por policias militares. O homem foi preso em flagrante depois de desrespeitar um sinal de pare. Quando foi abordado, os policiais militares aplicaram o teste de bafômetro que acusou 1,09 miligramas de álcool por litro de ar expelido, valor muito acima do limite regulamentar para se efetuar a prisão, que é de 0,34 mg/l.

Conforme as informações do delegado, o motorista da ambulância relatou que descia a Avenida Brasil, que tem a preferência, quando o outro motorista foi fazer retorno e não parou. Apesar do impacto forte, Vanderic não acredita que ele conduzia o veículo em alta velocidade.

O homem deve responder pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposos, quando não há intenção, e embriaguez ao volante. Se for condenado, ele pode ter de cumprir mais de dez anos de prisão. Enquanto aguarda, o suspeito continua detido no Centro de Inserção Social de Anápolis, até a audiência de custódia.