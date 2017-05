Motorista é preso após agredir policial na BR-060, em Goiânia

Um homem de 64 anos foi preso, na manhã desta segunda-feira (8), após agredir um policial rodoviário federal, no km 131 da BR-060, em Goiânia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o policial foi chamado para atender uma ocorrência de acidente entre um Renault Sandero, que colidiu na traseira de um Ford Fusion, em uma lombada na unidade da PRF no Parque Ecológico.

Como os dois veículos estavam atrapalhando o trânsito, o policial pediu para que os condutores retirassem os carros da via para desobstruir a pista, enquanto ele procedesse com a confecção do boletim de acidente.

O condutor do Sandero se recusou a retirar o carro e agrediu verbalmente e fisicamente o agente da PRF, deixando lesões no corpo do policial. O homem foi preso em flagrante e conduzido para a sede da Polícia Federal, na capital.