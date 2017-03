Motorista é flagrado com 20 kg de maconha em carro clonado em Anápolis

Um homem de 56 anos foi flagrado transportando 20 kg de maconha na BR-060, em Anápolis, na noite dessa terça-feira (14). Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram o veículo com placas do Distrito Federal. Ao solicitar o documento, o condutor informou que não os possuía.

Em revista, foi encontrada uma caixa de papelão no banco traseiro. Indagado sobre o conteúdo da caixa, o condutor informou que eram roupas sujas. Ao verificar o conteúdo, os policiais encontraram 19 tabletes da substância ilícita.

Ao ser questionado sobre a origem da droga, o condutor, que é morador de Alexânia (GO), informou que buscou o carro no estacionamento do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia, e o levaria até um posto de combustível em Alexânia. Pelo serviço receberia 300 reais.

A checar a situação do veículo, a PRF descobriu se tratar de um veículo clonado, cujas placas originais são de um veículo do Distrito Federal, com registro de roubo.

O homem, que é uma pessoa com deficiência na perna, já possuía passagem pela polícia e estava cumprindo "prisão domiciliar" por crime de roubo. Ele foi levado à Delegacia de Polícia.