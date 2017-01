Motorista é executado com nove tiros e dois ficam feridos na Avenida Rio Verde, em Goiânia

Um homem morreu e outros dois foram levados para o Hospital de Urgência de Goiânia (Hugo) depois de serem baleados no começo da noite desta quinta-feira (12), na Avenida Rio Verde, na Vila Rosa, em Goiânia.

Segundo informações preliminares, os três estavam em um carro quando foram feridos quando uma caminhonete parou ao lado e um suspeito começou a atirar.

O motorista foi atingido nove vezes e morreu no local. Os outros dois passageiros conseguiram sair do veículo e se esconderam em um cartório localizado na região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas tiveram ferimentos no braço e foram levados conscientes para o Hugo.

Ainda não há informações sobre as causas ou autoria do crime, mas segundo testemunhas o desentendimento seria fruto de rixas entre gangues.