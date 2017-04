Motor de ultraleve explode durante voo e mata dois em Aragarças

Duas pessoas morreram após um avião, estilo ultraleve, cair no aeroporto de Aragarças, no Oeste do Estado. O caso aconteceu no início da noite do último sábado (01).

De acordo com a Polícia Militar (PM) da Cidade, o motor da aeronave tinha sido construído há dois dias, e piloto e copiloto estariam testando o resultado.

A PM informou que enquanto a dupla fazia os testes, o motor explodiu no ar e provocou a queda da aeronave. Os dois não resistiram ao impacto e morreram.

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi acionada para apurar as causas do acidente.