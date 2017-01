Motoqueiro embriagado sofre acidente na BR-060 e foge da PRF

Um motociclista de 24 anos, sofreu um acidente na tarde de domingo (8), no km 496 da BR-060, perto do viaduto da Avenida Anhanguera, em Goiânia, e fugiu quando a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou para socorrê-lo.

De acordo com a PRF, populares ligaram informando que um motoqueiro estava ziguezagueando próximo ao viaduto do Parque das Laranjeiras. No local, os policiais foram informados que o motociclista teria sofrido uma queda perto do viaduto da Avenida Anhanguera.

Segundo a PRF, quando os policiais se aproximaram, o motoqueiro que estava caído, se levantou, subiu no veículo e fugiu. A polícia conseguiu abordá-lo próximo do Ceasa e constatou que a moto não tinha documentação, que o piloto não possuía habilitação, e ainda estava embriagado.

Ainda de acordo com a PRF, o piloto negou socorro médico e também não quis fazer o teste do etilômetro. Ele responderá por embriaguez ao volante e também por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.